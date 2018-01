Vaga aberta na zaga do Atlético

Com a inesperada saída de Gilvan para o futebol romeno, diretoria e comissão técnica do Atlético tem dois importantes desafios pela frente. O primeiro deles é trazer mais um zagueiro para compor o elenco rubro-negro antes do início do Campeonato Goiano, que ocorre no dia 17. O segundo desafio é definir quem formará a dupla de zaga com Willian Alves na temporada. O ...