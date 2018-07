Esporte Vadão é indicado pela Fifa ao prêmio de melhor técnico do futebol feminino Indicados foram selecionados por especialistas ligados ao futebol feminino, que avaliaram os treinadores entre 7 de agosto de 2017 e 24 de maio de 2018

O técnico da seleção brasileira de futebol feminino, Oswaldo Alvarez, o Vadão, foi indicado nesta terça-feira (24) pela Fifa na lista dos dez finalistas ao prêmio de melhor técnico do futebol feminino. O troféu será entregue em cerimônia realizada em Londres no dia 24 de setembro. Vencedora do prêmio em 2017, a holandesa Sarina Wiegman, que comanda a seleção de ...