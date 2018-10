Esporte Vacilo custa caro ao Tigre Após sair na frente, sofrer a virada e buscar empate em Londrina, Vila Nova tem pênalti infantil e derrota dolorosa

O Vila Nova desperdiçou chance de ouro para voltar ao grupo de acesso à Série A (G4). A equipe colorada perdeu muitos gols e viu o Londrina vencer por 3 a 2, nesta sexta-feira, no Estádio do Café. O gol da vitória paranaense foi anotado em cobrança de pênalti, após a expulsão do goleiro Rafael Santos, nos minutos finais do jogo. Com o revés, o Vila Nova se manteve na 5...