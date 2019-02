Esporte Vídeo mostra jovens escapando do incêndio que deixou 10 mortos no Ninho do Urubu A suspeita é que um curto-circuito no ar-condicionado de um dos dormitórios tenha provocado o incêndio

Câmeras de segurança do Centro de Treinamento do Flamengo registraram o momento em que os atletas fugiam do alojamento enquanto o incêndio tomava conta do local na madrugada desta sexta-feira (8). No vídeo, é possível ver os adolescentes correndo pela única porta de saída que havia na instalação, muita fumaça e quando duas explosões acontecem. A suspeita é que um cur...