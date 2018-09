Esporte Vídeo exibe agente pagando para sócio votar pelo impeachment de Peres no Santos Empresário de jogadores é flagrado pagando para sócio participar favoravelmente ao impeachment do presidente do clube paulista

O empresário de jogadores Henrique Oliveira foi flagrado, em um vídeo revelado nesta quarta-feira (26), oferecendo dinheiro a um sócio do Santos para o que o mesmo pudesse votar a favor do impeachment do presidente do clube, José Carlos Peres, em uma votação que ocorrerá neste sábado. O vídeo, gravado pelo próprio sócio com uma pequena câmera escondida na última...