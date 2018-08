Esporte Usain Bolt faz 32 anos e inicia testes em clube da Austrália: 'Quero marcar gols' Jamaicano iniciou nesta terça-feira (21), mais uma aventura no futebol, tentando realizar o seu sonho de ser um jogador profissional

Dono de oito medalhas de ouro olímpicas e dos recordes mundiais nos 100 e 200 metros no atletismo, o jamaicano Usain Bolt iniciou nesta terça-feira mais uma aventura no futebol, tentando realizar o seu sonho de ser um jogador profissional. No dia de seu aniversário de 32 anos, fez o seu primeiro teste no Central Coast Mariners, clube da primeira divisão da Austrália. ...