Esporte Uruguai sofre, mas vence Egito sem Salah com gol aos 44min do segundo tempo Em jogo fraco tecnicamente, time sul-americano faz 1 a 0 com o zagueiro Gimenez diante dos desfalcados egípcios

O Uruguai entrou nesta Copa do Mundo com a meta de exibir um futebol mais ofensivo e de maior toque de bola, olhando para o futuro. Mas a velha garra e o sofrimento até o último instante voltaram a marcar a seleção sul-americana em sua estreia na Copa do Mundo da Rússia. Foi com um gol suado, aos 44 minutos do segundo tempo, que os uruguaios venceram p...