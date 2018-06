Esporte Uruguai desembarca na Rússia após 15 horas de viagem e segue para CT em Borsky Os uruguaios estreiam no Mundial no dia 15, contra o Egito

A delegação do Uruguai desembarcou neste domingo no Aeroporto Internacional de Nijni Novgorod, na Rússia, após 15 horas de viagem. Seleção e comissão técnica uruguaias seguiram para o Centro de Treinamento de Borsky, que fica a 20 quilômetros do local onde desembarcaram e onde vão se preparar para a estreia na Copa do Mundo. A chegada dos uruguaios à Rússia aconte...