Esporte Uruguai desembarca em Montevidéu e é recebido com festa de centenas de torcedores Os uruguaios acabaram derrotados pela França, nas quartas de final da Copa do Mundo

A queda nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia foi motivo de orgulho para a torcida uruguaia, que deixou isso bem claro nesta segunda-feira (9). Mesmo ainda nas primeiras horas do dia, centenas de pessoas foram ao aeroporto em Montevidéu receber os jogadores após a campanha no torneio. As ruas próximas ao aeroporto foram tomadas por torcedores, que, no mom...