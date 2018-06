Esporte Uruguai bate a Rússia por 3 a 0, mantém os 100% e avança como líder do Grupo A Gols de Suárez, Cavani e de Cherishev contra as redes selam triunfo tranquilo dos sul-americanos

O Uruguai passou sem dificuldades pela anfitriã Rússia, calou o estádio em Samara e garantiu a classificação como líder do Grupo A nesta segunda-feira. Com gols de Suárez e Cavani, a seleção sul-americana guardou para o fechamento da primeira fase sua melhor atuação na Copa do Mundo até o momento, fez 3 a 0 e mostrou que pode incomodar os principais candidatos ao título. ...