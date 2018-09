Esporte Uruguai anuncia renovação do contrato de Óscar Tabárez por mais quatro anos Treinador está à frente da equipe nacional desde 2006 e, com o novo acordo, poderá participar da quarta Copa do Mundo consecutiva como comandante da Celeste

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou oficialmente nesta sexta-feira, por meio de um comunicado, que acertou a renovação do contrato do técnico Óscar Tabárez para comandar a seleção do Uruguai por mais quatro anos. O treinador está à frente da equipe nacional desde 2006 e, com o novo acordo, poderá participar da quarta Copa do Mundo consecutiva como comand...