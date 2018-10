Esporte Uribe marca 2, Flamengo passa fácil pelo Fluminense e se aproxima da liderança do Brasileirão Com o resultado no clássico, o rubro-negro chegou à sexta partida seguida sem derrota na competição

O Flamengo fez sua parte neste sábado, venceu com facilidade o clássico diante do Fluminense, no Maracanã, e voltou de vez à briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Embalado após a chegada do técnico Dorival Júnior, o time rubro-negro conseguiu seu segundo triunfo por 3 a 0 consecutivo e colocou pressão no líder Palmeiras. O resultado levou o Flamengo a 55 p...