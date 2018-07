Esporte Uns torcem pelo Brasil, outros driblam os prejuízos Quem não pode parar pra torcer, tenta acompanhar do jeito que dá. Vendedor de camisas vai esperar próxima Copa

A eliminação do Brasil para a Bélgica, nas quartas de final do Mundial, pegou muita gente de surpresa. Além da decepção, a saída antecipada da seleção brasileira trouxe prejuízos para o torcedor goiano que esperava que a equipe nacional conquistasse na Rússia o hexa. A empolgação, pelo fato de a partida com a Bélgica ter sido numa sexta-feira, e a expectativa que o...