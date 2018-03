União por reabilitação de Neymar

Após ser operado com êxito neste sábado, em Belo Horizonte, o atacante Neymar inicia hoje a sua recuperação da fratura do quinto metatarso do pé direito visando à participação na Copa do Mundo. O primeiro passo, aliás, será a alta hospitalar do atacante, algo que deverá ocorrer nas primeiras horas deste domingo. De Belo Horizonte, Neymar vai seguir para Mangaratiba...