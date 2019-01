Esporte Umberto Louzer explica mudanças e vê Vila Nova em evolução no Goiano Depois de empatar com a Anapolina, treinador acredita que a equipe colorada segue crescendo o comportamento entre os períodos de jogos

Após o empate por 1 a 1 com a Anapolina, o técnico Umberto Louzer acredita que o Vila Nova segue evoluindo no Campeonato Goiano. Na opinião do treinador colorado, o comportamento apresentado pelo Tigre no 2º tempo do duelo realizado no Jonas Duarte, nesta quarta-feira (23), é o mesmo que o time precisa seguir apresentando na competição. “Sofremos um gol logo...