Esporte Umberto Louzer, ex-Guarani, é o técnico do Vila Nova para 2019 Treinador é anunciado pelo Tigre no mesmo dia da definição de que Hemerson Maria não continua

O técnico Umberto Louzer comandará o Vila Nova em 2019. O treinador, que deixou o Guarani há uma semana, passou a temporada inteira no clube paulista - disputou a Série A2 do Campeonato Paulista, da qual foi campeão, e a Série B do Brasileiro. O Bugre é o 9º colocado na Série B, com 51 pontos, já sem objetivos na competição. Umberto Louzer trabalhava como auxili...