Esporte Umberto Louzer enaltece elenco e torcida do Vila Nova Treinador celebrou postura do time colorado e prevê que torcida pode se tornar 12º jogador do Tigre no Estadual

Depois de golear o Crac na 4ª rodada do Campeonato Goiano, o técnico Umberto Louzer acredita que o grupo do Vila Nova demonstrou que poderá colher bons frutos no decorrer da competição estadual. Pela entrega e luta, de acordo com o técnico, o Tigre realizou diante do Leão do Sul a melhor partida no torneio. “Vamos continuar lutando, hoje (nesta quinta-feira) foi a...