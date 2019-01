Esporte Umberto Louzer considera clássico como primeiro grande desafio do ano para o Vila Nova Técnico do Tigre concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (25) e afirmou que espera jogo estudado contra o Goiás no domingo (27)

O clássico diante do Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, às 17h do próximo domingo (27), será o primeiro grande desafio do Vila Nova na temporada. A confirmação é do próprio técnico colorado Umberto Louzer, que concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (25). "É o primeiro grande desafio, né. Claro que na 3ª rodada da competição, num início...