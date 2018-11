Esporte Umberto Louzer chega ao Tigre prometendo uma equipe mais ofensiva O treinador, de 39 anos, chega para substituir Hemerson Maria, que estava no Vila desde maio de 2017

O Vila Nova apresentou na tarde desta segunda-feira (26) o técnico capixaba Umberto Louzer. O treinador prometeu um time mais ofensivo e espera conquistar títulos e os objetivos do clube. Umberto Louzer foi o escolhido pela diretoria de futebol do Tigre para substituir Hemerson Maria, que optou por não renovar o contrato após disputar a segunda Série B do Campeo...