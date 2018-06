Esporte Um tango argentino pra confrontar a Marselhesa Argentina sofre, mas passa de fase em partida dramática. Jogo de compadre com Dinamarca garante a França em 1º

Foi com muito sufoco e sofrimento, mas a Argentina avançou às oitavas de final da Copa do Mundo, como 2ª colocada do Grupo D, e enfrentará a França, naquela que já promete ser uma das melhores partidas da próxima fase por reunir duas campeãs mundiais. Além do choque dos argentinos e franceses, nesta terça-feira (26) também ficou definido o jogo entre Croácia e Dinamarca, na...