Um repórter em apuros no teste da arbitragem

A experiência de fazer a prova teórica cobrada dos árbitros e assistentes goianos me assustou no início. Para algumas pessoas, o jornalista que trabalha na editoria de Esporte e, em especial, faz cobertura de clubes de futebol, deve saber tudo. Comprovei que não sei tudo sobre o principal esporte do País quando o assunto é apito.

Há um ano e meio, iniciei a leitura do livro de arbitragem fornecido pela CBF, mas nunca terminei. Nas 20 questões do teste, percebi que, em alguns casos, não me lembrava sequer de ter visto em uma partida. Conversando com árbitros e assistentes, ouvi que são informações naturais durante os estudos.

Na minha opinião, o grau de dificuldade foi alto. Para o árbitros e assistentes que consultei, o nível da prova foi médio e as provas da CBF e Fifa são bem mais difíceis.

Pelo fato de não ter lido nada sobre o assunto recentemente e ter apenas um conhecimento geral das regras da arbitragem, acertei 7 de 20 perguntas. Estaria reprovado sem chance de fazer até o reteste fornecido pela Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Goiás, voltado para quem acerta metade da prova.

Apenas duas perguntas foram sobre situações de impedimento, algo cobrado por torcedores e analistas. Muitas questões tratam de possíveis interferências externas na partida. Mas questões disciplinares são as mais cobradas - 11 perguntas trataram do assunto.

O mais legal , porém, considero o feedback. A prova é corrigida no mesmo dia. A maioria das dúvidas é simulada, com árbitros indo à frente do palco (do auditório) e demonstrando a situação de jogo. Todas as dúvidas são dirimidas no local.

A partir de agora, o livro de arbitragem estará na cabeceira. Para 2019, além de melhorar na teoria, vou me preparar para o teste físico.