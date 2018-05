Esporte Um mês sem vencer: saldo do jejum esmeraldino é crise profunda Após 6 partidas, clube ainda busca 1ª vitória na Série B. Na próxima rodada, alviverde pode ser lanterna

Com o empate da última sexta-feira com o Guarani, no Serra Dourada, em 1 a 1, o Goiás completou um mês sem saber o que é vitória. A má fase é pior quando o assunto sobre o desempenho da equipe na Série B se torna o tema. O time venceu pela última vez na competição em outubro do ano passado.Na saída do estádio Serra Doruada, sexta-feira, os jogadores esmeraldinos não soub...