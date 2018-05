Esporte Um mês antes de estrear na Copa, Brasil mantém vice-liderança do ranking da Fifa Terceiro lugar permanece com a Bélgica, que vem logo antes de Portugal, Argentina e Suíça

Um mês antes de estrear na Copa do Mundo, no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov, na Rússia, o Brasil teve a sua permanência na vice-liderança do ranking da Fifa confirmada nesta quinta-feira, quando a entidade voltou a atualizar a sua listagem. A seleção brasileira tem 1.384 pontos e só atrás da líder Alemanha, com 1.544, enquanto Bélgica e Portugal também...