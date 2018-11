Esporte Um dia após despedida, Fernando Alonso volta a dirigir um Fórmula 1 no Bahrein O espanhol se sagrou campeão do mundo nas temporadas 2005 e 2006, ambas com a Renault

Apenas 17 horas após a disputa do GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, que marcou a sua despedida da Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso voltou a dirigir um carro da categoria, nesta segunda-feira (26), no circuito de Sakhir, no Bahrein. O bicampeão mundial, que se afastou da Fórmula 1 após a prova do último domingo, a 21.ª e última da temporada d...