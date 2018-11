Esporte Um dia após atuação ruim no clássico, São Paulo anuncia demissão de Diego Aguirre Após terminar o 1º turno no topo da tabela, tricolor paulista fez 14 jogos, com 3 vitórias, 3 derrotas e 8 empates

Após a atuação ruim do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no sábado, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube do Morumbi anunciou na noite deste domingo (11) a demissão do técnico Diego Aguirre. O treinador não vinha conseguindo fazer a equipe engrenar nesta reta final do Brasileirão, no qual o time caiu para a quinta posição, com 58...