Um ano após tragédia, zagueiro Neto volta a treinar com bola na Chapecoense

Exatamente um ano depois de sobreviver a uma das maiores tragédias da história do esporte, o zagueiro Neto deu um passo importantíssimo para retornar aos gramados nesta quarta-feira. No aniversário da queda do avião da Chapecoense, o jogador trabalhou com bola ao lado de seus companheiros no CT da Água Amarela.



Neto foi ao gramado com seus colegas e participou da parte inicial do treino. Ele realizou um trabalho leve em campo reduzido e mostrou evolução física. Depois, porém, deixou o campo e viu os outros jogadores darem sequência à atividade visando a rodada final do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Coritiba, que pode levar a equipe à Libertadores do ano que vem.



Esta, porém, não é a primeira vez que Neto treina com bola desde o acidente. Há alguns meses, o jogador de 32 anos tentou pela primeira vez o retorno aos treinos, mas sentiu um incômodo no joelho, fruto de uma lesão no ligamento. Encerrado o tratamento, então, ele finalmente ficou livre para voltar.



A expectativa é de que Neto esteja à disposição para participar normalmente da pré-temporada da Chapecoense para 2018. Antes, porém, o jogador tentará retornar à ação em um amistoso beneficente marcado para o dia 22 de dezembro, que ajudará as famílias das vítimas do acidente.



Neto foi um dos sobreviventes da queda do avião da Chapecoense nas cercanias de Medellín, no dia 29 de novembro do ano passado, que matou 71 pessoas. O zagueiro foi o último a ser resgatado e, até por isso, chegou a correr risco de morte e apresentou diversos problemas físicos ao longo da recuperação.