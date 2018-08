Esporte Uefa sorteia grupos da Liga Europa; veja os confrontos O sorteio foi realizado nesta sexta-feira (31) em Monte Carlo, no principado de Mônaco; Chelsea, Arsenal, Milan e Sevilla são algumas das maiores equipes da competição

A Uefa realizou nesta sexta-feira (31), em Monte Carlo, no principado de Mônaco, o sorteio dos grupos da Liga Europa da temporada 2018/2019. Grandes potências do futebol estão no torneio, como Chelsea e o Arsenal, da Inglaterra, Sporting Lisboa, de Portugal, e o Sevilla, da Espanha, e Milan e a Lazio, da Itália. Na última edição quem levantou a taça foi o Atléti...