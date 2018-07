Esporte UEFA libera substituição extra feita na prorrogação em competições europeias Para as competições de base, a entidade irá permitir cinco substituições, mas desde que seja durante três paralisações. Uma quarta parada só será permitida em prorrogação

Em acordo com as diretrizes da International Board, a UEFA comunicou nesta quinta-feira (5) que alterou algumas regras que estarão vigentes nas competições europeias durante a próxima temporada. Entre elas, está a permissão a uma quarta substituição de jogadores se a partida for para a prorrogação, mesmo se menos de três alterações tiverem sido feitas no tempo regulamentar. ...