Esporte Uefa divulga indicados para votação do time do ano com cinco brasileiros Ao todo, 50 atletas foram indicados

A Uefa anunciou nesta segunda-feira os 50 indicados para a eleição do time do ano do futebol europeu. Entre os nomes que serão votados pelos torcedores através da internet, estão cinco brasileiros: o goleiro Alisson, o lateral Marcelo, o volante Casemiro e os atacantes Neymar e Roberto Firmino. Read more 👇https://t.co/ypzvHnjhNm — UEFA (@UEFA) 10 de dezembro de 2018...