Esporte Uefa divulga indicados para time do ano

A Uefa anunciou ontem os 50 indicados para a eleição do time do ano do futebol europeu Entre os nomes que serão votados pelos torcedores através da internet, estão cinco brasileiros: o goleiro Alisson, o lateral Marcelo, o volante Casemiro e os atacantes Neymar e Roberto Firmino. Entre os países, o Brasil é o 3º com mais representantes, ficando atrás apenas da camp...