Esporte Uefa celebra sucesso da Liga das Nações e não descarta VAR nesta temporada Novo torneio contou com jogos de revanche da Copa do Mundo da Rússia 2018 e também com o rebaixamento da Alemanha para o 2º escalão do futebol europeu

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (20) e comemorou o sucesso da Liga das Nações. O novo torneio organizado pela entidade estreou este ano, com o intuito de substituir alguns amistosos das seleções do continente, e agradou os torcedores. "Foi e é mais bem sucedido do que pensávamos. É muito interessante e todo...