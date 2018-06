Esporte Uefa arquiva investigação contra o PSG por desrespeito ao Fair Play Financeiro De acordo com entidade, o desvio do clube foi considerado aceitável

A Uefa comunicou que o Paris Saint-Germain cometeu um "desvio aceitável" e não será punido por desrespeito ao Fair Play Financeiro. Antes do anúncio, a Câmara de Investigação do Controle Financeiro dos Clubes da Uefa (CFCB) analisou as operações do clube feitas nos anos de 2015, 2016 e 2017. A entidade que dirige o futebol europeu afirmou que uma investigação do órgão co...