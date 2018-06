Esporte Turismo na Rússia apresenta diversidade para o torcedor Maior em extensão do mundo, território russo é marcado pela grande variedade de destinos e opções turísticas

Diversos torcedores ao redor do mundo arrumam as malas para passar dias, semanas e até um mês na Rússia acompanhando um desfile de craques e com a expectativa de presenciar grandes jogos na Copa do Mundo de 2018. A partir da próxima quinta-feira (14), os olhares dos fãs estarão voltados para o país europeu, que promete surpreender além dos 12 estádios modernos, que r...