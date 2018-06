Esporte Tunisianos enaltecem força da Bélgica, mas apostam em superação para surpreender Técnico Nabil Maaloul afirma que os africanos precisarão suportar a força do ataque adversário

Depois de perder na estreia por 2 a 1 para a Inglaterra, a Tunísia reconhece que terá dificuldades contra a Bélgica neste sábado, às 9 horas (de Brasília), no estádio do Spartak, em Moscou, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O técnico Nabil Maaloul afirma que os tunisianos precisarão suportar a força do ataque adversário, que no primeiro duelo já balançou a...