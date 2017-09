Tudo igual na decisão entre Flamengo e Cruzeiro

Os primeiros 90 minutos da decisão da Copa do Brasil terminaram com igualdade no placar no Maracanã, ontem: 1 a 1. Mais de 66 mil torcedores, que lotaram o maior palco do futebol carioca, viram um jogo de muito estudo tático, domínio rubro-negro em quesitos como posse de bola e finalizações e gols marcados na etapa final de jogo.



O resultado deixa a final aberta. Quem vencer o duelo da volta, no dia 27, no Mineiro (Belo Horizonte), será campeão. O Flamengo busca seu quarto título na competição enquanto o Cruzeiro tenta igualar o Grêmio, que é o maior campeão da Copa do Brasil, com 5 troféus. Caso um novo empate ocorra, a decisão será nos pênaltis - o gol fora de casa como critério de desempate não vale para a final.



Na história de 28 finais da Copa do Brasil, o jogo de ida terminou empatado 12 vezes. Em sete, o time visitante da ida confirmou o título e, em cinco, a equipe que começou a final em casa, como o Flamengo ontem, levantou o caneco na casa do rival.



O primeiro duelo entre Flamengo e Cruzeiro ficou marcado pela maior superioridade ofensiva rubro-negra. O goleiro Fábio precisou salvar o time mineiro em duas oportunidades, com Willian Arão e Diego.



Abusando de lançamentos na grande área, o Flamengo conseguiu chegar ao primeiro gol com Lucas Paquetá. Após corte parcial do Cruzeiro, Réver pegou sobra na área e soltou uma bomba, que ainda desviou de leve em Arão, para linda defesa de Fábio. Só que Paquetá, no rebote, chegou primeiro que Hudson e, na dividida, abriu o placar. Na jogada, Willian Arão tocou com o braço e Paquetá recebeu em posição irregular.



Não demorou muito, no entanto, para o Cruzeiro deixar tudo igual. Surgiu a estrela do técnico Mano Menezes. Aos 34 minutos do segundo tempo, Thiago Neves deixou o campo para a entrada do meia De Arrascaeta. Quatro minutos depois, Hudson arriscou de fora da área, o goleiro Thiago falhou dando o rebote e Arrascaeta pegou completamente livre para empatar o jogo no Maracanã: 1 a 1.



O Cruzeiro passou a cadenciar o jogo e aguardou o apito final do juiz Marcelo Aparecido para comemorar o empate. Agora, os clubes desligam a chave mata-mata e voltam a se concentram nos pontos corridos. No fim de semana, jogam pelo Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Final - Copa do Brasil

Jogo: Flamengo 1x1 Cruzeiro

Local: Estádio Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Marcelo Aparecido (SP)

Assistentes: Anderson José Coelho e Bruno Salgado (ambos do SP)

Quarto árbitro: Fábio Rogério (SP)

Árbitro Assistente Adicional 1: José Claudio (SP)

Árbitro Assistente Adicional 2: Ilbert Estevam (SP)

FLAMENGO: Thiago, Rodinei (Vinicius Junior), Réver, Juan, Pará, Márcio Araújo (Cuéllar), Arão, Berrío, Diego, Everton e Lucas Paquetá. Técnico: Reinaldo Rueda.

CRUZEIRO: Fábio, Ezequiel, Murilo, Léo, Diogo Barbosa, Henrique, Hudson, Robinho, Thiago Neves, Alisson (Rafinha) e Rafael Sobis (Raniel). Técnico: Mano Menezes.

Gols: Lucas Paquetá, aos 31’ (Flamengo) e De Arrascaeta, aos 38’ do 2º tempo (Cruzeiro)

Cartões Amarelos: Rafael Sóbis, De Arrascaeta (Cruzeiro) e Everton (Flamengo)

Público pagante: 56.135

Público total: 66.165

Renda: R$ R$ 7.039.230,00.