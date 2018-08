Esporte TST nega pedido de Scarpa e mantém bloqueio de R$ 200 milhões conseguido pelo Flu O meia deixou o Fluminense em janeiro, após comprovar dívida de R$9 milhões do clube carioca

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, teve negado o recurso para não ter R$ 200 milhões da sua conta bancária e a do clube paulista bloqueados por um pedido do Fluminense. Na noite desta terça-feira (7), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve o arresto do montante concedido pela 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro como forma de o clube carioca ter como garantia o...