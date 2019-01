Esporte Trunfo no início do ano, defesa do Goiás tem mais um teste Único time que não sofreu gol no Campeonato Goiano, alviverde pega o Grêmio Anápolis, fora de casa

Único time do Campeonato Goiano que ainda não levou gol, o Goiás buscará alcançar nesta quarta-feira (30), contra o Grêmio Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, seu quarto jogo consecutivo sem ter a defesa vazada, situação que não ocorre desde outubro de 2017. Enquanto o alviverde é líder da competição, com 9 pontos e 100% de aproveitamento, o Grêmio Anápolis é o 4º colocado...