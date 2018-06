Esporte TRT-RJ nega mandado de segurança de Scarpa e meia não pode voltar ao Palmeiras A última partida do jogador foi no dia 11 de março, com a camisa do Palmeiras

Não foi desta vez que Gustavo Scarpa conseguiu a liberação para voltar ao Palmeiras. Nesta quinta-feira (7), o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ), negou, por oito votos a três, o mandado de segurança impetrado pelos advogados do meia para que ele pudesse atuar por outro clube antes do final do processo. Com o parecer em segunda instância, o jogador c...