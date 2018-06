Esporte Troféu mais cobiçado do mundo, Taça Fifa já está na Rússia à espera do campeão De janeiro a maio, o troféu esteve em 51 países e desde o início de junho ficou exposta ao público no Parque Gorki e na Praça Pushkin, em Moscou

O troféu mais cobiçado do mundo está no centro das atenções na Rússia. A Taça Fifa é objeto de desejo de craques como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Apesar do enorme talento destes três jogadores, eles não podem tocar o troféu porque se trata de uma honraria que só cabe aos campeões mundiais e chefes de Estado. Mas não é porque não podem tocá-la que os...