Esporte 'Trocaria todos os troféus da minha carreira por este da Copa', diz Modric Meia croata, capitão da seleção no Mundial, afirmou que a equipe está preparada para o duelo contra a França

Candidato a ser eleito o melhor jogador desta Copa do Mundo, Luka Modric exaltou nesta sexta-feira a importância de conquistar o título pela Croácia na final de domingo, contra a França, que começa às 12 horas (de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou. Ao ser questionado sobre a importância da partida, o meia do Real Madrid destacou que aceitaria abrir mão de...