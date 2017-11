“Tristes”, atletas são blindados

Após a derrota para o CRB, por 2 a 1, que representou o 5º jogo seguido sem vitória, o Goiás decidiu blindar nesta quinta-feira (16) o elenco. Na reapresentação, nenhum atleta alviverde foi chamado para a entrevista. “Os jogadores são funcionários do clube, seguem ordens do clube. Se o clube pedisse que estivessem aqui (na coletiva), estariam aqui. A decisão foi do clube...