Esporte Trio decide, São Paulo ganha do Botafogo e segue invicto Paulistas saem atrás, mas conseguem buscar a virada e seguem sem perder na competição

Embalado por onze jogos de invencibilidade, o São Paulo vai cheio de moral para o clássico diante do Palmeiras, no próximo sábado, no Allianz Parque. Nesta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Diego Aguirre mais uma vez teve uma atuação consistente e, com gols de Nenê, Diego Souza e Everton, venceu o Botafogo por 3 a 2, pela 8ª rodada do Brasileirão. O trio ...