Trio da capital entra em campo para fechar 1ª fase na Copinha

Com quatro representantes na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o futebol goiano entrará em campo, hoje, com chances de garantir 100% de aproveitamento, em termos de classificação, à 2ª fase. Dois clubes já estão garantidos na 2ª fase - Vila Nova e Trindade -, e os outros dois - Atlético e Goiás - precisam do empate. O Atlético obteve vitória sofrida, e de virada, sobr...