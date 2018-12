Esporte Trio criativo abre opções para o ataque do Tigre Com a contratação de Danilo, colorado incrementa setor que já contava com Alan Mineiro e Elias e poderá para variar formações ofensivas

A contratação do meia Danilo, de 39 anos, pelo Vila Nova dará ao técnico Umberto Louzer três opções para escalar com a camisa 10. Se nesta temporada a tarefa era encaixar os meias Elias e Alan Mineiro no mesmo time, a chegada de Danilo faz com que a “dor de cabeça” aumente para montar uma hipotética equipe com os três maestros jogando juntos.Ainda não se sabe se essa formação será ...