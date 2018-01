Trio concorre pela camisa 1 do Vila Nova

O Vila Nova terá disputa intensa pela posição de goleiro do clube no Campeonato Goiano. Se dos zagueiros ao atacante a equipe colorada está praticamente garantida para a estreia do Campeonato Goiano, na camisa 1 o dono ainda não está definido.Na corrida, o jovem Gabriel, de 20 anos, aparece na frente. Na cola do goleiro, porém, estão os recém-contratados Mateus Pasina...