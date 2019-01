Esporte Trindade vence o River, confirma 100% de aproveitamento e liderança da chave Tacão ganha seu terceiro jogo na 1ª fase e avança na Copinha

Com um gol em cada tempo, o Trindade bateu o River (PI), por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna, e confirmou não só a classificação à 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas também o 1º lugar do Grupo 18 da competição. O time agora aguarda quem será o 2º colocado do Grupo 16, entre Botafogo (SP), Itapirense (SP) e Figu...