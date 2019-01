Esporte Trindade vence Botafogo/SP e avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Otílio, aos 39 minutos do 2º tempo

Foi aos trancos e barrancos, mas diante do Botafogo/S, o Trindade mostrou eficiência, venceu e se garantiu na 3ª fase da competição pela primeira vez. No estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, os goianos bateram a equipe paulista por 1 a 0, com gol do zagueiro Otílio. A primeira etapa o Botafogo foi quem assumiu a proposta mais ofensiva, enquanto o Trin...