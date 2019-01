Esporte Trindade tem estreia com vitória na Copinha Time goiano bate donos da casa por 3 a 0 na abertura do grupo 15

O Trindade estreou com uma boa vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna, o time da capital da fé passou pelos donos da casa por 3 a 0, abrindo vantagem pelo Grupo 15 da competição, que terá na sequência o confronto entre Flamengo e River (PI). No jogo, o Tacão abriu o placar logo aos 3 minutos. Após uma bo...