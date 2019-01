Esporte Trindade surpreende Flamengo e vence a segunda na Copinha Com a vitória, os goianos somam 6 pontos e lideram o Grupo 15

O Trindade mostrou que não está para brincadeira na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo (6), os goianos receberam o Flamengo, atual campeão da competição, mas não se intimidaram e com um gol no começo da partida venceu pelo placar de 1 a 0. Reginaldo marcou para o Tacão. A primeira etapa começou do jeito que o Trindade gostaria, logo aos 5 minutos, Felipi...