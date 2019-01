Esporte Trindade segue fazendo história na Copinha Tacão bate o Botafogo (SP), por 1 a 0, garante vaga na 3ª fase e consolida sua melhor campanha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano vem sendo histórica para o Trindade. Nesta sexta-feira, os comandados de Raphael Miranda conseguiram pela primeira vez na história avançar para a 3ª fase da competição. O jogo da classificação foi contra o Botafogo/SP, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, em que o Tacão venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Oti...